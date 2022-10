Sponsors choisis, révision tous les deux ans... Ce que proposent les Bleus pour les droits à l'image

La convention actuelle est vieille de douze ans (elle avait été signée en 2010, après le scandale de Knysna, grève des joueurs de l'équipe de France en pleine Coupe du monde), mais elle ne convient plus aux Bleus. Ils l'avaient fait savoir ensemble une première fois en mars dernier quand Kylian Mbappé avait mis en doute sa participation à certaines opérations publicitaires.

En septembre, la star du Paris Saint-Germain avait regretté que le projet n'avance pas. Le jour même, Noël Le Graët avait promis de "réviser" la convention "dans les plus brefs délais". Les joueurs veulent pouvoir choisir les entreprises qu'ils représentent ou non en sélection, que ce soit pour leurs convictions personnelles ou en cas de conflit entre un sponsor individuel et un sponsor de l'équipe de France.