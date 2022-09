Dernière liste des Bleus avant le Mondial : trois nouveaux, des retours et l'absence de Benzema

De la nouveauté, pas par choix mais par obligation. Confronté à une hécatombe inédite de blessés (Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Kingsley Coman et Karim Benzema) dans tous les secteurs de jeu, Didier Deschamps n'a eu d'autre alternative que d'aller puiser dans le réservoir tricolore pour composer sa liste, la dernière avant celle très attendue pour la Coupe du monde, début novembre.

Jeudi 15 septembre, outre les retours d'Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga et Olivier Giroud, le sélectionneur des Bleus a fait appel à trois débutants pour les deux derniers matchs de Ligue des nations (le 22 contre l'Autriche au Stade de France et le 25 face au Danemark à Copenhague). Il s'agit des deux Monégasques Benoît Badiashile et Youssouf Fofana, ainsi que l'ancien Nantais Randal Kolo Muani, désormais à l'Eintracht Francfort.