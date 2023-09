Espagne : la majorité des championnes du monde appelées en sélection, mais pas Jenni Hermoso

L'affaire Rubiales pèse sur la nouvelle sélection espagnole. Si quinze des 23 championnes du monde ont été appelées lundi pour participer aux prochains matches de Ligue des nations, Jenni Hermoso, qui avait subi le baiser forcé, n'a pas été, elle, retenue.

"Les joueuses sont des professionnelles et je suis sûr qu'elles feront bien leur travail, elles le font depuis longtemps", a déclaré Montse Tomé, la nouvelle sélectionneuse, en dévoilant sa première liste. "Je sais qu'elles seront parmi nous demain", a-t-elle assuré, sans pouvoir donner de garanties supplémentaires. L'ancienne joueuse du FC Barcelone a également retenu Mapi León et Patri Guijarro, pas sélectionnées pour la Coupe du monde et faisant partie des "quinze rebelles" qui avaient déjà demandé des changements dans les méthodes de travail de l'équipe nationale il y a un an.