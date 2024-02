Football : Lucas Ocampos, ancien joueur de l'OM, victime d'une agression sexuelle en plein match

Un jeune supporter s'est rendu coupable d'une agression sexuelle à l'encontre de Lucas Ocampos, lundi 5 février, lors de la rencontre entre le FC Séville et le Rayo Vallecano. Alors qu'il allait jouer une touche, le milieu argentin, passé par l'OM et l'AS Monaco, a reçu un doigt entre les fesses de la part d'un adolescent assis au premier rang.

Un geste à peine croyable. Alors qu'il s'apprêtait à jouer une touche, lundi 5 février, lors du déplacement du FC Séville sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-2), dans le cadre de la 23e journée de Liga, Lucas Ocampos a été victime d'une agression sexuelle de la part d'un supporter adverse. À la 32e minute, au moment d'effectuer la remise en jeu, l'ancien joueur de l'OM a subi un attouchement d'un adolescent qui se trouvait juste derrière lui et qui lui a glissé un doigt entre les fesses.

Surpris par cette attitude inacceptable, le milieu argentin s'est tourné vers son agresseur. Malgré ses vives protestations, provoquant un arrêt momentané de la partie, l'auteur de l'affront a pu rester confortablement assis sur son siège. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Alors que le joueur, passé par l'AS Monaco, revenait enfin exécuter la touche, un autre spectateur, à qui il tournait le dos, a continué de le provoquer. L'invectivant avec de grands gestes, il a miné une bagarre avant de se rasseoir.

"Je pense que les images diffusées à la télévision sont claires et j'espère que La Liga prendra cela au sérieux, comme elle le fait pour le racisme ou d'autres actes de ce genre. Je ne pense pas que tous les gens du Rayo soient comme ça parce qu'ils nous traitent toujours avec respect, mais il y a toujours un imbécile. J'espère que cela n'arrivera pas dans d'autres domaines car si cela arrive dans le football féminin, nous savons ce qui peut arriver", a commenté après coup Lucas Ocampos. "Si je réagis, ma saison est terminée. Je me suis retenu parce que j'ai deux filles et j'espère que demain cela ne leur arrivera pas. J'espère qu'ils prendront les mesures qui s'imposent et qu'un tel imbécile ne ternira pas l'image des supporters, qui se sont très bien comportés."

"Je n'ai pas vu (l'agression, ndlr), mais nous devons changer ce qui se passe avec les gens qui entrent dans les stades. Je suis préoccupé par les comportements étranges dans les stades", a expliqué l'entraîneur sévillan Quique Sánchez Flores, de passage en conférence de presse. "Nous faisons beaucoup de choses bien, mais en ce qui concerne la sécurité, il y a beaucoup de choses qui doivent être revues. Je ne crois pas que tout soit valable et, entre autres, le fait d'avoir des gens si proches des joueurs."

Une prise de parole suivie d'un communiqué du FC Séville, qui a dit "regretter profondément" ce qui est arrivé à Lucas Ocampos. "Ces gestes et comportements ne devraient pas être autorisés dans notre compétition si nous aspirons à être la meilleure ligue du monde", a affirmé le club andalou, appelant la Liga à prendre au plus vite "les mesures appropriées stipulées dans le règlement (...) pour qu'un tel comportement ne se reproduise pas". D'après le quotidien espagnol AS, qui s'est procuré le procès-verbal du match, "l'incident a été porté à la connaissance du délégué du Rayo Vallecano".