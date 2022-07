Allemagne-Autriche : Alexandra Popp, le visage de la persévérance

"C'est ce qu'on attend d'une avant-centre", a résumé Martina Voss-Tecklenburg, interrogée sur les performances de celle qui consacre son temps hors des terrains, cinq jours par semaine, au bien-être et à la protection des animaux du zoo Essehof de Brunswick, en Basse-Saxe. "On sait (...) l'effet qu'elle a sur les adversaires, c'est pourquoi on l'a fait jouer 90 minutes (contre la Finlande), pour qu'elle travaille sa condition physique et on pense qu'elle retrouve (son meilleur niveau). On a hâte de la voir marquer un quatrième but !" Peut-être dès le quart de finale contre l'Autriche, jeudi 21 juillet (dès 20h50, en direct sur TF1).

"Tout ce que je veux, c'est aider l'équipe, en marquant des buts ou en créant des espaces ou en donnant des passes décisives", a assuré à la radio Deutsche Welle Alexandra Popp, qui n'a qu'une ambition : remettre l'Allemagne sur le toit de l'Europe. "Au final, je me fiche de comment je fais. Du moment qu'on met les mains sur le trophée de championnes d'Europe, tout me va."