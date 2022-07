Allemagne-France : Alexandra Popp, la persévérance paie toujours

Mais le proverbe ne dit-il pas "jamais deux sans trois" ? L'attaquante du VfL Wolfsburg, frappée par la malchance, a failli l'appliquer, une énième fois, à ses dépens. En avril 2021, une déchirure au cartilage du genou l'a écartée des terrains durant de longs mois. Seul le report de l'Euro d'un an, en raison de la pandémie de Covid-19 et, par conséquent, la reprogrammation de l'Euro 2020 masculin et des JO d'été de Tokyo, a permis à la joueuse, championne olympique en 2016, de garder espoir. Malgré une petite rechute, au début de l'année 2022, elle a pu finir la saison à temps avec son club, effectuant entre-temps son grand retour sous le maillot de l'équipe d'Allemagne, un an jour pour jour après sa dernière sélection.

Alors qu'elle pensait avoir conjuré le mauvais œil, le 15 juin dernier, un test positif au Covid lui a fait craindre le pire, à trois semaines du coup d'envoi de l'Euro. Un énième embûche sur sa route. Pas de quoi abattre la native de Witten, qui a appris à ne jamais baisser la tête face aux épreuves de la vie. Une force de caractère que celle qui a joué "jusqu'à (ses) 14 ans" avec la section masculine du FC Schwarz-Weiss Silschede s'est forgée dès le plus jeune âge. "Cela m'a permis de grandir plus vite, d'être capable de résister aux coups plus rapidement que la majorité des joueuses, d'acquérir une vraie maturité", a-t-elle raconté au quotidien allemand Bild. "Aujourd'hui, je n'hésite jamais à aller là où ça fait mal."