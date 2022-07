Euro 2022 - Allemagne-France sur TF1 : 3 bonnes raisons de regarder la demie historique des Bleues

"Pour moi, ça va être du 50-50. Autant face aux Pays-Bas, même si la qualification a mis du temps à se dessiner, j'étais confiante. Il n'y avait pas photo entre les deux équipes. Là, contre l'Allemagne, tout va dépendre de notre efficacité devant le but. On va se créer des opportunités, c'est sûr, mais on aura moins d'occasions que face aux Oranje. Il faudra faire preuve d'un grand réalisme. Ça va vraiment être la clé du match, selon moi. L'inefficacité des Bleues jusqu'à présent, à l'exception de la rencontre face à l'Italie (5-1), est difficile à expliquer. Je l'ai aussi vécu en tant que joueuse, avec des compétitions où on a raté beaucoup de choses. L'absence de Marie-Antoinette Katoto pèse sans doute. On connaît sa qualité de finition exceptionnelle, c'est sa grande force. Mais on a les atouts pour mettre en difficulté ces Allemandes dans cette demi-finale. Melvine (Malard), Kadi (Diani) et Delphine (Cascarino) ont la capacité de faire trembler les filets et de faire en sorte que l'équipe de France gagne."