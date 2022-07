Euro 2022 : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder Allemagne-France, la demie des Bleues ?

Rassurantes contre les Bataves, malgré un score étriqué, les joueuses de Corinne Diacre devront se montrer beaucoup plus réalistes pour inquiéter une Mannschaft qui n'a toujours pas encaissé le moindre but depuis le début du tournoi. L'absence de Marie-Antoinette Katoto, victime d'une grave blessure, s'est fait ressentir dans la surface adverse. Trouver des solutions à la finition paraît indispensable pour espérer franchir l'obstacle allemand. À ce titre, la jeune Melvine Malard devra se montrer plus tranchante. Delphine Cascarino et Kadidiatou Diani, intenables samedi, devront, elles, continuer de mettre le feu.

De l'autre côté du terrain, la défense tricolore est attendue au tournant après une prestation très encourageante - avec un clean sheet à la clé - contre les Oranje. L'expérimentée charnière Renard-Mbock sera chargée d'éteindre Alexandra Popp (4 buts) et une attaque allemande qui fait feu de tout bois (11 buts marqués).