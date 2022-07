Allemagne-France : Wendie Renard, une forte tête qui se fait attendre

Une géante, au sens propre et figuré. Intraitable dans sa surface, décisive dans celle de l'adversaire. Bien qu'elle évolue en charnière centrale, loin de la cage adverse, ça ne l'empêche pas de se montrer adroite devant le but. Que ce soit avec l'Olympique lyonnais ou l'équipe de France, Wendie Renard a fait du registre défenseure-buteuse sa spécialité. En particulier sur coups de pied arrêtés. Avec son club, octuple champion d'Europe, elle a inscrit 137 buts en 421 rencontres, soit une moyenne d'un but tous les trois matchs. Auxquels la Martiniquaise ajoute 33 autres réalisations en 135 apparitions avec le maillot tricolore, faisant d'elle la septième meilleure buteuse de tous les temps en Bleue, à raison d'un but tous les quatre matchs.

C'est simple, en équipe de France, hommes et femmes confondus, personne à son poste ne lui arrive à la cheville. Pourtant, et c'est assez rare pour le surligner, depuis le coup d'envoi de l'Euro, la meilleure buteuse française du dernier Mondial (4 buts) n'a toujours pas fait trembler les filets anglais. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Du haut de son mètre 87, ce qui en fait (une fois de plus) la plus grande du tournoi, la Lyonnaise a tout tenté, lui valant d'être la joueuse qui le plus tiré (17 fois) avec 76% de ses tentatives de la tête, sans réussir à trouver le chemin du but. Preuve que la taille ne fait pas tout.