Euro 2022 : la Suède, cette équipe toujours placée, rarement gagnante

De quoi laisser un goût d'inachevé, franchement amer, aux Scandinaves, qui courent après un titre depuis 38 ans. Autant dire une éternité pour ce pays, qui dénombre plus de 100.000 licenciées pour seulement 10 millions d'habitants. "J'en ai tellement marre de n'avoir qu'une put*** de médaille d'argent", avait pesté Kosovare Asllani, après la défaite contre le Canada (1-1, 3 tab à 2) en finale des derniers JO d'été, la deuxième de suite après le revers face à l'Allemagne (2-1), quatre ans plus tôt à Rio.

Fatiguée de "se battre pour faire tout ce chemin et ne pas franchir la dernière marche", la Suède s'est fixée, dans cet Euro anglais, l'objectif d'aller enfin au bout. Quarts de finaliste aux Pays-Bas, il y a cinq ans, les Blågult ont déjà fait mieux en atteignant les demi-finales d'un championnat d'Europe pour la 9e fois en 11 participations. Face à l'Angleterre, mercredi 26 juillet (à 21h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), les filles de Peter Gerhardsson, seul sélectionneur masculin encore en course, voudront faire un pas de plus vers leur rêve, à savoir "arriver au sommet et remporter l'or".