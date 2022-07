EN DIRECT - Allemagne-France : qui ira en finale à Wembley ?

Les Bleues à une marche de Wembley. Après avoir voir brisé le plafond de verre des quarts, sur lequel l'équipe de France a buté durant une décennie, elles retrouvent le carré final d'un tournoi majeur. Libérée de toute pression, la bande à Wendie Renard va tenter de se qualifier pour sa première finale internationale, où l'attend l'Angleterre, brillante vainqueure de la Suède (4-0), dans l'autre demi-finale. Mais, sur le chemin qui doit les mener jusqu'à Londres, les joueuses de Corinne Diacre vont devoir faire un stop par Milton Keys. Là-bas, c'est une Allemagne, huit fois championne d'Europe, un record, qu'elles vont devoir écarter, mercredi 27 juillet (dès 20h50, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), pour pouvoir continuer leur route.

Si elles veulent décrocher leur place en finale, les Bleues, en quête du premier titre majeur de leur histoire, vont devoir arrêter de gâcher les munitions, aussi nombreuses que vaines (33 tirs, 10 corners) face aux Pays-Bas (1-0, a.p) au tour précédent. Sous peine, en cas de défaite, de ressasser chaque occasion gaspillée. D'autant qu'en face, l'Allemagne d'Alexandra Popp, "madame un but par match" dans cet Euro, devrait leur laisser moins d'opportunités qu'elles ont pu en avoir depuis le début du tournoi. Gare, aussi, à ne pas partir à l'abordage, face à une équipe connu pour sa force de frappe chirurgicale (11 buts, seule l'Angleterre fait mieux avec 20 buts en cinq matchs). À la France d'être la plus efficace et la plus solide.