EN DIRECT - Angleterre-Allemagne : le feu d'artifice final de l'Euro

"Football's coming home". "Le football revient à la maison". C'est le rêve de tout un pays. À Wembley, devant plus 87.000 supporters (un nouveau record d'affluence pour un match de l'Euro), qui seront majoritairement derrière les Lionesses, l'Angleterre espère enfin lever les bras au ciel. Un an après la désillusion de l'équipe masculine, battue en finale contre l'Italie (1-1, 3 tab à 2), les Anglaises ont l'opportunité unique de dépoussiérer leur armoire à trophées, qui reste désespérément vide depuis la victoire à la Coupe du monde 1996, le seul titre majeur remporté par leurs homologues masculins.

Depuis 2009, elles n'en ont jamais été aussi proches. Avec 20 buts marqués pour un seul encaissé dans cet Euro, les coéquipières de Beth Mead ont démontré toute leur puissance. Mais pour s'offrir une fin en apothéose, après trois semaines de compétition, où le niveau aura été plus relevé que jamais, il leur reste une dernière marche à gravir. Et ce sera la plus haute (et la plus dure) jusqu'ici : l'Allemagne, la sélection la plus titrée de l'histoire de la compétition (huit fois, dont six de suite entre 1995 et 2013). La Frauen-Nationalmannschaft, portée par l'inusable Alexandra Popp, est en pleine renaissance.