Euro 2022 : Aïssatou Tounkara, une surprise partie pour durer ?

Pourtant, en seconde mi-temps, les Bleues ont concédé un but et de multiples occasions. Sur certaines phases, le manque d'automatismes et de complémentarités de la charnière centrale a sauté aux yeux. Des garanties qu'apportent avec Griedge Mbock, titulaire lors de la dernière finale de la Ligue des champions. "Aïssatou a de vraies qualités défensives, elle est très bonne dans le duel. Griedge est bonne dans le duel mais a plus de qualités tactiques dans l'intelligence, l'anticipation et la relance. La grosse différence se fait dans la relance, Griedge a une technique supérieure à celle d'Aïssatou", analyse Camille Abily dans le Mag' de l'Euro, sur TMC. L'ancienne internationale tricolore juge d'ailleurs "très surprenant" le choix de la sélectionneuse française.