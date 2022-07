Équipe de France : Amel Majri devient la première Bleue en activité à devenir maman

"C'est une très belle chose, on l'a appris hier (mardi) dans le car, félicitations à Amel", s'est réjouie l'attaquante du Paris FC, Clara Matéo, lors d'un point presse organisé depuis le camp de base d'Ashby-de-la-Zouch. "Année après année, de plus en plus de joueuses à l'étranger ou même en France ont ce projet-là, c'est une bonne chose", a-t-elle poursuivi. L'émancipation des joueuses "passe par des étapes" et progressivement "de plus en plus de choses sont faites dans ce sens-là."