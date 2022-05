Euro 2022 : après l'annonce de la liste, quelle suite pour les Bleues ?

À l'Euro, le niveau montera d'un cran. Il faudra s'attendre à une autre opposition. Pour autant, les Bleues seront les grandes favorites de leur groupe. Lors du tirage au sort, effectué en octobre dernier, l'équipe de France a hérité d'un groupe plus qu'abordable. Attendues le 3 juillet, au Champneys Springs, un complexe hôtelier trois étoiles, à une heure de route du New York Stadium de Rotherham, les filles de Corinne Diacre entreront en lice une semaine plus tard, le 10 juillet, contre l'Italie. Sur le papier, la Squadra Azzurra, quart de finaliste du dernier Mondial, s'annonce être l'adversaire le plus redoutable.

Après cette mise en chauffe, elles enchaîneront, le 14 juillet, avec la Belgique, première de son groupe de qualifications, mais jamais sortie des poules. Pour finir, elles se confronteront à l'Islande, quart de finaliste de l'Euro en 1995 et 2014.