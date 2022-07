15 à 19% de chances de gagner l'Euro 2022 : les prédictions favorables aux Bleues

Et si le moment de triompher était enfin venu pour les Bleues ? Toujours en quête de son premier trophée majeure, l'équipe de France s'est fixée a minima l'objectif d'atteindre la finale de l'Euro, qui s'ouvre en Angleterre, mercredi 6 juillet. Bien que tombées en quarts de finale à chaque fois lors des Euro 2009, 2013 et 2017, des JO 2016 et des Coupes du monde 2015 et 2019, les joueuses de Corinne Diacre font office de favorites au sacre final, au même titre que l'Angleterre, la Suède, les Pays-Bas et l'Allemagne. Un statut qu'elles rejettent en bloc, échaudées par les résultats des derniers tournois.

Mais les pronostics n'ont que faire de leur humilité. Comme avant chaque compétition, masculine ou féminine, la société de statistiques sportives Gracenote s'est livrée au jeu des prédictions. L'Euro 2022 ne fait pas exception. Sur la base d'environ un million de simulations, ses analystes ont prédit que les coéquipières de Wendie Renard ont 15% de chances de lever les bras au ciel à Wembley, le 31 juillet. Elles ne sont devancées que par l'Angleterre (21%), stimulée par sa position de pays hôte, et la Suède (19%), médaillée d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo. Chez Opta, autre leader du secteur des datas sportives, les Tricolores font même jeu égal avec les Three Lionesses (19%).