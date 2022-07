Euro 2022 : Corinne Diacre va-t-elle rester à la tête des Bleues ?

En revanche, à la question "Corinne Diacre va-t-elle poursuivre sa mission ?", la réponse est un "oui" franc. Au-delà d'avoir rempli l'objectif des demies fixé par Noël Le Graët, il serait étonnant de voir le président de la FFF, habitué à privilégier la continuité lorsqu'on répond à ses attentes, mettre fin à l'ère Diacre en équipe de France. Qui plus est, à un an de la Coupe du monde, pour laquelle les Bleues se sont qualifiées sereinement, et deux des JO de Paris. Au lendemain de l'élimination à l'Euro, il a d'ailleurs affirmé à l'AFP être prêt à lui proposer de prolonger jusqu'aux Jeux olympiques. "Avec Corinne, on est sur la bonne pente. Cela a été plus dur, mais on progresse. Je ne vois pas pourquoi on ne trouverait pas un accord", a-t-il indiqué.