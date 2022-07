Euro 2022 : des Bleues moins reposées que l'Allemagne et désavantagées ?

Versée dans le Groupe B, où elle a réalisé un sans-faute (trois victoires en trois matchs, neuf buts marqués pour zéro encaissé), la Mannschaft a validé sa place dans le dernier carré en dominant l'Autriche (2-0), jeudi 21 juillet. Soit 48 heures avant le quart de finale des Bleues, qui ont, en plus, été poussées en prolongation par les championnes d'Europe bataves. Pas de quoi, toutefois, provoquer une controverse dans le camp tricolore. "On sait que, dans une compétition, il y aura toujours une équipe désavantagée, aujourd'hui c'est nous. Voilà, on ne va pas prendre ça comme une excuse. On va y aller et tout donner", a assuré Kadidiatou Diani. "Écoutez, c'est comme ça, ça fait partie du jeu", a balayé sa coéquipière Melvine Malard.

"À nous de bien gérer les émotions et ces deux jours en moins (de récupération, ndlr)", a poursuivi la milieu tricolore Charlotte Bilbault, l'une des trois joueuses de champ, avec Wendie Renard et Kadidiatou Diani, que Corinne Diacre a alignées à chaque rencontre dans cet Euro anglais. "Forcément, on aurait aimé avoir plus de 'récup'. Mais d'un autre côté, on a hâte de jouer ces matchs. On travaille au quotidien pour vivre des émotions comme celles-là. On va donc vite se remettre dedans."