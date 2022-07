Euro 2022 : Italie, Belgique, Islande... que valent les adversaires des Bleues ?

Des trois adversaires auxquelles vont se frotter les Bleues, c'est l'Italie, l'équipe la plus abordable du chapeau 2, qui suscite le plus la méfiance de l'ancienne numéro 10. "Même si il n'y a pas photo avec les Bleues, c'est l'équipe la plus redoutable", nous avertit-elle. "Il y a des joueuses très intéressantes, on a pu en voir certaines avec la Juventus en Ligue des championnes", souligne l'entraîneure-adjointe de l'Olympique lyonnais, qui a justement éliminé la "Vieille Dame", principal pourvoyeur des Azzurre (9 sur 23), en quarts de finale de la C1 (1-2, 3-1) cette saison. "C'est un collectif qui grandit, pas à pas."

Quatorzième nation au classement Fifa, l'Italie renoue avec sa gloire passée. Cette ancienne place forte européenne du football féminin (un quart de finale au Mondial 1991, deux finales aux Euros 1993 et 1997) est redevenue une nation ambitieuse, sous la houlette de Milena Bertolini. En 2019, après 20 ans d'absence en Coupe du monde, les coéquipières de Barbara Bonansea ont fait sensation en atteignant les quarts de finale, seulement défaites par les Pays-Bas (2-0). "Ça nous a donnés beaucoup de confiance et nous a permis de connaître nos forces", a expliqué l'attaquante Cristiana Girelli.