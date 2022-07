Euro 2022 : les quarts de finale, le plafond de verre que les Bleues doivent briser

À l'inverse du Mondial et des JO, où elle a déjà atteint les demies en 2011 et 2012, le championnat d'Europe ne réussit, historiquement, pas à l'équipe de France. Jamais sorties des poules en 1997 et 2001, les Tricolores se sont hissées pour la première fois en quarts en 2009. Leur route s'est arrêtée contre les Pays-Bas (0-0), défaites aux tirs au but (5 à 4). Rebelote, quatre ans plus tard, en 2013. Face au Danemark, repêché de son groupe par le biais d'un tirage au sort, les coéquipières de Louisa Necib ont perdu de nouveau à la loterie des tirs aux buts (1-1, 4 à 2). Une énième désillusion, mais pas la dernière. En 2017, opposée à l'Angleterre, la France a déjoué (0-1), butant sur les quarts de finale pour la troisième fois d'affilée.

"Sincèrement, ce n'est pas mental", nous explique Camille Abily. "On a été deux fois en demi-finale, aussi bien à la Coupe du monde 2011 (défaite contre l'Allemagne aux tirs au but, ndlr) qu'aux Jeux olympiques 2012 (défaite face au Japon). Quand j'étais joueuse, je ne pensais pas à la barrière des quarts. Ce n'est que lorsque les médias ont dit qu'on n'arrivait pas à les franchir qu'on s'est dit : 'Ah oui, c'est vrai'. Mais c'est tout." Pourtant, depuis 2013, le blocage s'est étendu à toutes les autres compétitions. Lors des six derniers tournois auxquels elles ont pris part, les Françaises n'ont jamais rallié le dernier carré.