Règles et short blanc : Wendie Renard "félicite" les Anglaises d'avoir exposé un tabou

Alors que le sujet fait la Une en Angleterre, puisqu'il s'est aussi invité à Wimbledon, le plus vieux tournoi du Grand Chelem, où le code vestimentaire impose le blanc comme seule couleur acceptée, sous couvert de tradition, la Fédération anglaise (FA) a confirmé travailler à une solution. "Nous reconnaissons l'importance de cette demande et souhaitons que nos joueuses ressentent notre plein soutien à ce sujet", a expliqué un porte-parole, cité par le Telegraph. "Tout commentaire de leur part sera pris en considération pour les conceptions futures. Nous continuerons à travailler en étroite consultation avec notre partenaire Nike, tout en suivant les conseils des organisateurs du tournoi dans la mesure du possible en termes de choix de couleurs."