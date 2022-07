Euro 2022 : la Ballon d'Or 2021 Alexia Putellas sera indisponible 10 à 12 mois

Première Espagnole à avoir atteint la barre des 100 sélections, la capitaine de la Roja était l'une des stars attendues de cet Euro anglais. La meneuse de jeu, décisive dans la quête du titre de champion d'Espagne (18 buts en 26 matchs) et dans le parcours en Ligue des champions (11 buts en 10 rencontres) du FC Barcelone, s'apprête à vivre une saison blanche. Elle a un an pour se remettre sur pied à temps pour la Coupe du monde 2023, qui s'ouvrira le 20 juillet en Australie et Nouvelle-Zélande.