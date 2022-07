Euro 2022 : fini le short blanc ? Les Anglaises le jugent inadapté aux périodes de règles

Cette peur d'avoir des fuites est aussi d'actualité à Wimbledon. Le plus vieux tournoi du Grand Chelem impose un code vestimentaire très strict. Le blanc y est la seule couleur acceptée. Si la teinte cache les traces de sueur, l'injection de porter des tenues immaculées se révèle être un stress mental permanent en période de règles. "Quand j'ai compris que j'aurais probablement mes règles pendant Wimbledon, j'ai décidé de prendre la pilule pour les éviter", a avoué récemment à BBC Sport la joueuse britannique Heather Watson. "C'est un sujet dont on parle beaucoup entre filles à cause du dress code tout blanc".

"Certaines traditions pourraient être changées", a estimé sa compatriote Alicia Barnett, spécialiste du double et tombeuse de Venus Williams, sur le gazon londonien. "Je suis une ardente défenseure des droits des femmes et je pense qu'avoir cette discussion est tout simplement incroyable, que les gens en parlent maintenant." Il est en tout cas temps que ça change.