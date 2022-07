Euro 2022 : comment suivre le tournoi et tous les matchs des Bleues ?

L'Euro aura bien lieu cet été. Initialement programmé en 2021, le championnat d'Europe des nations féminin a été décalé d'un an, en raison de la pandémie de Covid et du report en conséquence de l'Euro 2020 masculin et des JO de Tokyo. Les 16 meilleures équipes européennes ont rendez-vous en Angleterre, du 6 au 31 juillet, pour un tournoi ouvert et indécis. Si les Anglaises auront à cœur d'être sacrées devant leur public, un an après l'échec de leurs homologues masculins, elles ne seront pas les seules à rêver. La France, qui court après son premier titre international majeur, a des raisons d'y croire.

Trois ans après le succès de la Coupe du monde en France, le Groupe TF1 va retransmettre en clair 14 des plus belles affiches. Neuf des meilleurs matchs du premier tour seront diffusés en prime-time, dont les trois matchs des Bleues. Pour la phase à élimination directe, les deux meilleurs quarts de finale, les demi-finales et la finale seront retransmis sur la Une.

En heure française, retrouvez l'agenda détaillé de l'Euro ci-dessous :