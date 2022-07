France-Belgique : les Bleues assurées d'être en quarts de finale de l'Euro si...

Les Bleues ont déjà fait la moitié du chemin. Pour ses débuts dans cet Euro anglais, qu'elle ambitionne d'accrocher à son palmarès encore vierge de tout titre majeur, l'équipe de France a roulé sur l'Italie (5-1), dimanche 10 juillet. Au New York Stadium de Rotherham, les joueuses de Corinne Diacre, dernières prétendantes assumés à la victoire finale à entrer en lice, ont infligé aux Azzurre le plus gros carton de la 1re journée de la phase de poules, faisant mieux que les scores fleuves de l'Allemagne (4-0 contre le Danemark), la Norvège et l'Espagne (4-1, respectivement face à l'Irlande du Nord et la Finlande).

"Ce n'est que la première des six marches qu'on s'est fixées avec les joueuses. On a un objectif. On n'est pas favorites, mais on a de l'ambition. Il faut rester humbles, mais déterminées et rester concentrées", a rappelé la sélectionneuse tricolore, désireuse de garder les pieds sur terre, après la pluie de buts des Bleues contre les Azzurre. "Ce n'est qu'un premier match."