France-Belgique : la blessure de Marie-Antoinette Katoto, le point noir de la soirée des Bleues

Corinne Diacre ne prend alors aucun risque et la remplace par Ouleymata Sarr. Les images du retour de Marie-Antoinette Katoto sur le banc, poche de glace sur son genou et béquilles, ne sont guère plus rassurantes. Les mots de Corinne Diacre à la pause, au micro de TF1, un peu plus. "Cela ne semble pas méchant, mais elle a mal", admettait la sélectionneuse des Bleues. "On espère que ce n'est rien de sérieux et que cela va aller pour elle", a renchéri Griedge Mbock, deuxième buteuse française, à la fin du match, sur TF1.