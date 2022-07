Euro 2022 - France-Belgique sur TF1 : 3 bonnes raisons de regarder le 14 juillet des Bleues

"Il va falloir confirmer les bons débuts, cette bonne première période contre l'Italie et, bien sûr, assurer la qualification pour les quarts de finale dès ce deuxième match. De ce côté-là, je ne me fais pas trop de souci, surtout contre un adversaire comme la Belgique. Je m'attends à voir encore une belle équipe de France. On devrait avoir le droit à un beau match avec des buts."

"J'espère que les Bleues seront aussi efficaces que face aux Azzurre. Elles ont marqué très très vite, et ce serait bien de faire pareil. On a un vrai potentiel offensif à exploiter. On a un trio d'attaque et des milieux qui sont de très très haut niveau. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi une profondeur de banc qui est capable d'apporter un plus. Quand il y a un peu de fatigue, on est capable de remettre une couche avec des bonnes rentrées. Il faut continuer sur notre lancée. Défensivement, il y a effectivement une ou deux corrections à apporter, mais les imperfections qu'on a pu voir sont aussi venues parce que la rencontre était pliée à la pause. Inconsciemment, il n'y a pas la même concentration. Je n'ai pas d'inquiétude pour les prochains matchs."