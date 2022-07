Euro 2022 : les Bleues avec la surprise Tounkara en défense contre l'Italie

Premier match, premier choix fort. Au moment de cocher son onze sur le papier, à l'occasion de l'entrée en lice des Bleues dans cet Euro anglais, face à l'Italie, dimanche 10 juillet (à 21h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), Corinne Diacre a misé sur l'effet de surprise. Pour accompagner Wendie Renard, de retour en charnière centrale après avoir manqué les matchs de préparation, la sélectionneuse tricolore a préféré l'associer à Aïssatou Tounkara plutôt qu'à Griedge Mbock.

La présence de la défenseure de l'Atlético de Madrid n'était pas attendue. Alors que la paire en défense centrale est souvent composée de Renard et Mbock, Corinne Diacre a jugé que Tounkara, qu'elle affectionne particulièrement puisqu'elle en a fait sa capitaine de substitut et qu'elle est la joueuse qu'elle a le plus utilisée en 2021 (934 minutes), était un meilleur choix.