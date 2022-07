"Dans le vestiaire, ça crie, c'est la folie" : des Bleues au nirvana et en demies

Le plafond de verre des quarts brisé, le vestiaire tricolore a savouré pleinement la qualification. "On a célébré comme il fallait. Ça a duré plusieurs minutes. Tout le monde était là", a raconté Ève Périsset, auteure du but qui envoie les Bleues en demi-finales. "On a vraiment fêté la victoire et ça nous fait du bien. On va la fêter encore un peu dans le bus avant de rentrer au camp de base."

"Ça fait très longtemps que les Bleues n'avaient pas atteint les demi-finales. On l'a fait, on est très très heureuses. (...) On a tout donné, on a laissé notre corps sur le terrain. Franchement, je n'ai pas les mots", a assuré de son côté Selma Bacha, désignée "meilleure joueuse" du match. "Dans le vestiaire, ça crie, c'est la folie", a-t-elle affirmé, évoquant "des larmes de joie".