Euro 2022 : les quarts de finale, le plafond de verre que les Bleues doivent faire sauter

"Ça fait des années que vous nous le rabâchez : on s'arrête aux quarts, on s'arrête aux quarts..." L'agacement de la capitaine tricolore Wendie Renard témoigne de la sensibilité du sujet. Sortie première de sa poule, avec deux victoires face à l'Italie (5-1) et la Belgique (2-1) et un nul contre l'Islande (1-1), l'équipe de France a atteint son premier objectif dans cet Euro anglais. En réalisant un parcours quasi sans faute, les Bleues ont assuré leur place parmi les huit meilleures nations d'Europe. Une satisfaction de courte durée, puisqu'elles doivent déjà repartir au combat, avec un quart de finale les opposant aux Pays-Bas, championnes d'Europe et vice-championnes du monde en titre, samedi 23 juillet (à 21h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info).

Sauf que, cette fois, contrairement à la phase de groupes, toute erreur pourrait leur valoir un billet retour direct pour la France. Autrement dit, avec la phase à élimination directe, c'est une autre compétition qui s'ouvre pour les joueuses de Corinne Diacre. Et, qu'on se le dise, elles sont loin d'exceller dans ce format, puisqu'elles sont tombées à ce stade de la compétition à chaque fois, lors des JO 2016, des Coupes du monde 2015 et 2019 et, surtout, lors des trois dernières éditions de l'Euro (2009, 2013 et 2017).