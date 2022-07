Euro 2022 : horaire, chaîne... comment regarder le premier choc Allemagne-Danemark ?

C'est inscrit dans son ADN : la Mannschaft part toujours favorite, qu'importe la compétition. À la tête d'un des plus beaux palmarès du football mondial, une médaille d'or aux JO (2016), deux Coupes du monde (2003 et 2007) et huit titres de championnes d'Europe, dont six consécutifs (1995, 1997, 2001, 2005, 2009 et 2013), l'Allemagne est une machine à gagner.

Pourtant, alors qu'on la pensait inusable, la superpuissance s'est enrayée, coup sur coup, lors de l'Euro 2017 et du Mondial 2019, avec deux éliminations en quarts. C'est donc bien décidées à remettre la main sur "leur" titre, que les Allemandes, revanches, vont débuter cet Euro. Rien de tel qu'une grosse affiche pour se mettre dans le bain. À ce niveau-là, les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg vont être servies puisqu'elles affrontent les Danoises, vice-championnes d'Europe en 2017, vendredi 8 juillet (dès 20h45, en direct sur TMC et en live commenté sur TF1info). Hasard du calendrier, c'est contre les coéquipières de Pernille Harder, qui les avaient éliminées en quarts il y a cinq ans (2-1), que l'aventure anglaise va débuter pour elles.