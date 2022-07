Euro 2022 : horaire, chaîne... Comment regarder le choc Allemagne-Espagne de mardi ?

C'est un duel entre deux candidates au titre. Leur première sortie réussie, respectivement contre le Danemark (4-0) et la Finlande (4-1), a rendu l'affiche tant attendue encore plus intéressante. Au Brentford Community Stadium, qui devrait faire salle comble au coup d'envoi, l'Allemagne et l'Espagne vont s'affronter, mardi 12 juillet (dès 20h45, en direct sur TMC et en live commenté sur TF1info), pour peut-être déjà empocher l'une des deux places mises en jeu pour les quarts de finale.

Ce sera surtout l'occasion pour les deux nations, favorites du Groupe B, juste devant le Danemark, vice-championnes d'Europe en 2017, de mesurer leurs ambitions mutuelles. Huit fois sacrée à l'Euro, la Mannschaft veut remettre la main sur "son" trophée pour stopper sa disette commencée après les JO de Rio, en 2016. Mais en face, l'Espagne, même privée de sa Ballon d'Or Alexia Putellas, forfait sur blessure, a aussi de l'ambition, celle d'atteindre a minima le dernier carré du tournoi.