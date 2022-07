Irlande du Nord-Angleterre : pour les daltoniens, les Anglaises en blanc plutôt qu'en rouge

Pour soulager les personnes souffrant de cette déficience visuelle, l'Angleterre et l'Irlande du Nord ont convenu d'une sorte de ladies' agreement. Les Lionesses vont changer de tenue pour évoluer, non pas en rouge, mais avec leur traditionnelle tunique blanche. "Nous sommes évidemment ravis lorsque les organisateurs et les équipes prennent des décisions afin d'éviter les conflits de couleurs qui peuvent affecter les fans et les joueurs daltoniens", a salué Kathryn Albany-Ward de l'association Colour Blind Awareness, interrogée par le média en ligne The Athletic. "Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour éviter les combinaisons de couleurs problématiques moins connues, en particulier les maillots des gardiens et des arbitres."

Ce n'est pas la première fois qu'un arrangement vestimentaire de ce type est trouvé. Anglaises et Nord-Irlandaises s'étaient déjà entendues, le 12 avril dernier, à Belfast, lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde 2023, remporté 5-0 par la sélection de Sarina Wiegman. La preuve que, lorsque tout le monde s'unit autour de la table, rien n'est insurmontable.