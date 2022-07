Euro 2022 : comment les Bleues vont se réorganiser sans Marie-Antoinette Katoto ?

Il va leur falloir un plan B. Sortie blessée au quart d'heure de jeu contre la Belgique (2-1), jeudi 14 juillet, Marie-Antoinette Katoto ne rejouera plus avant la fin de l'Euro. Les examens, passés en urgence le lendemain, ont révélé une entorse du genou droit avec lésion du ligament croisé antérieur et ménisque fissuré. Le degré de gravité de sa blessure l'a poussée, en accord avec le staff tricolore, a déclaré forfait pour le reste du tournoi. Un "coup de massue" sur la tête des Bleues, qui vont devoir faire sans leur buteuse, "naturellement devenue l'attaquante numéro 1 de l'équipe de France", selon Corinne Diacre.

"C'est sûr que la perdre serait difficile pour nous", avait reconnu la capitaine Wendie Renard, à l'issue de la victoire face aux Red Flames, alors qu'elle et ses partenaires étaient suspendues au bulletin médical de "MAK9". "Elle a un profil de jeu qui est important pour nous. Dos au but, elle est capable de conserver les ballons, de par sa qualité technique et son gabarit dans la surface." Sans la chasseuse de buts parisienne (26 réalisations en 32 sélections), qui alliait toutes les qualités recherchées chez une 9 moderne, le secteur offensif va devoir être remanié. Il va falloir lui trouver, non pas une remplaçante, mais une alternative, alors que se profile le quart de finale, le 23 juillet, face au 2e du Groupe C (a priori les Pays-Bas ou la Suède).