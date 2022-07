Islande-France : la fusée Melvine Malard a (encore) frappé

Après un ballon récupéré au milieu de terrain, l'attaquante s'est d'abord illustrée par une jolie talonnade dans le mouvement à destination de Clara Mateo. Déjà décisive contre la Belgique, la Parisienne a ensuite accéléré puis parfaitement retrouvé sa coéquipière à l'entrée de la surface adverse. Sans se poser de question, la joueuse de l'Olympique Lyonnais a trompé Sigurdardóttir, la portière islandaise, d'une frappe croisée du gauche en première intention. Elle a ensuite célébré sa réalisation en dessinant la lettre "M" avec ses doigts et en criant "Marie" face aux caméras, un hommage appuyé à Katoto. "Je voulais marquer ce soir, et faire une dédicace à Marie", a-t-elle expliqué sur TF1, "elle est là pour nous, on est là pour elle".

Cette réalisation, survenue au bout de 46 secondes, est la plus rapide de cet Euro 2022. Mieux, la joueuse de 22 ans et 20 jours devient la plus jeune buteuse de l’histoire de l’équipe de France dans un tournoi majeur (Euro et Coupe du monde).