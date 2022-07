Islande-France : pourquoi les noms des joueuses islandaises se terminent tous par "dóttir"

On a l'habitude de l'appeler "le pays des sans noms". À raison. Lundi 18 juillet, au coup d'envoi d'Islande-France (dès 20h50, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), la dernière répétition des Bleues de Corinne Diacre avant leur quart de finale, ne vous étonnez pas des noms, souvent imprononçables, des Islandaises. Au côté de la capitaine Sara Björk Gunnarsdóttir, passée par l'Olympique lyonnais, il y aura, entres autres, Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, Gudrún Arnardóttir et Sandra Sigurdardóttir. Comme elles, toutes les joueuses (sans exception) portent un nom qui a la terminaison "-dóttir".

Vous vous posez sûrement cette question : pourquoi ? C'est une spécificité islandaise, tout simplement. Contrairement à nous, celles et ceux qui sont nés et habitent la "terre de glace" n'ont pas, à proprement parler, de noms de famille. À la place d'un patronyme qui se transmet de génération en génération, en Islande, un suffixe est rattaché au prénom du père et/ou de la mère, si le géniteur n'a pas reconnu l'enfant ou pour des raisons esthétiques avec le prénom du nouveau-né.