Euro 2022 : l'Italie et l'Islande dos à dos, voie royale pour les Bleues

Le compte est (presque) bon pour les Bleues. Juste avant le deuxième match de l'équipe de France dans cet Euro anglais, face à la Belgique (dès 20h45, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), l'Italie et l'Islande ont partagé les points (1-1), jeudi 14 juillet, au Manchester City Academy Stadium. Ce résultat dans l'autre match du Groupe D n'arrange pas les deux équipes. En revanche, il dégage encore un peu plus l'horizon des quarts de finale pour les joueuses de Corinne Diacre.

Si elles étaient assurées de se qualifier pour la suite de la compétition, en cas de succès contre les Red Flames, l'adversaire le plus modeste de leur poule, les coéquipières de Wendie Renard pourraient faire coup double. En effet, une victoire au New York Stadium de Rotherham leur offrirait à la fois la qualification en quarts de finale et la première place du Groupe D.