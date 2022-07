Euro 2022 : la Suisse touchée par une épidémie de gastro

Ça ne va pas bien fort pour la Suisse. Tenue en échec par le Portugal (2-2), pour ses débuts à l'Euro, la Nati a biffé tout le programme du jour, a fait savoir la Fédération suisse de football (ASF), lundi 11 juillet. Les deux séances d'entraînement et les activités médiatiques ont été annulées, à deux jours d'un match déjà décisif contre la Suède, du côté de Sheffield.

"L'entraînement de ce (lundi) matin et le point média prévu cet après-midi doivent être annulés à la dernière minute, en raison de symptômes gastro-intestinaux chez huit joueuses et onze membres du staff" helvète, a-t-elle annoncé dans un message destiné à la presse qui suit la sélection de Nils Nielsen. Les joueuses mises à l'isolement jusqu'à la fin des symptômes sont Eseosa Aigbogun, Svenja Fölmli, Seraina Friedli, Rahel Kiwic, Lara Marti, Sandrine Mauron, Julia Stierli et Riola Xhemaili.