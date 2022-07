Euro 2022 : les Pays-Bas perdent leur gardienne et capitaine

Le mauvais œil poursuit les Pays-Bas. Blessée lors du premier match contre la Suède (1-1), samedi 9 juillet, à Sheffield, Sari van Veenendaal, gardienne et capitaine des championnes d'Europe en titre, a déclaré forfait pour le reste de l'Euro. Remplacée en première période, la portière de 32 ans souffrait de l'épaule droite. "Après un examen approfondi, il est apparu qu'il ne lui était plus possible de participer au championnat d'Europe", a annoncé, lundi 11 juillet, la Fédération néerlandaise (KNVB).

"Une terrible nouvelle", a affirmé le sélectionneur Mark Parsons. "D'abord pour Sari, bien sûr, mais aussi pour toute notre équipe", déjà diminuée après le test positif au Covid de la milieu Jackie Gronen, à l'isolement les prochains jours.