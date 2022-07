Euro 2022 : avec leur attaquante star positive au Covid, la galère des Pays-Bas continue

Si on était superstitieux, on commencerait à penser que les Pays-Bas sont maudits. Sacrées en 2017 chez elles, sous les ordres de Sarina Wiegman, désormais sur le banc de la sélection anglaise, les Néerlandaises enchaînent les coups durs depuis le début de cet Euro. Après avoir dû faire face au forfait pour le reste du tournoi de leur gardienne et capitaine, Sari van Veenendaal, touchée à l'épaule droite, suite à un choc avec la défenseure Stefanie Van der Gragt, contre la Suède (1-1), le 9 juillet, les championnes d'Europe en titre viennent de voir leur coin de ciel oranje s'assombrir un peu plus.

Leur attaquante vedette, Vivianne Miedema, a été testée positive au Covid-19, a fait savoir la Fédération néerlandaise (KNVB), mardi 12 juillet. Auteure de plus de 50 buts cette saison, la joueuse d'Arsenal restera à l'isolement "dans les prochains jours" et pourra réintégrer le groupe en l'absence de symptômes et après un test négatif, a précisé l'équipe nationale sur son compte Twitter. Il s'agit du deuxième cas révélé dans l'effectif néerlandais, après la milieu de Manchester United Jackie Groenen.