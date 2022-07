Euro 2022 - France-Italie sur TF1 : trois bonnes raisons de regarder "le plus gros match de la poule" des Bleues

"Pour moi, c'est l'adversaire le plus redoutable dans cette poule. Lors de la dernière Coupe du monde, jouée en France, les Azzurre se sont hissées jusqu'en quart de finale, vingt ans après leur dernière participation. C'est une sélection qui monte en puissance et en niveau depuis quelque temps déjà, qui profite des fruits d'un championnat en nette progression. La Juventus Turin, dont on a pu voir les bonnes performances en Ligue des championnes, compose l'ossature de cet effectif. Il y a un important contingent de joueuses turinoises (9 sur 23, ndlr) dans ce groupe, avec des individualités fortes. Il y a Barbara Bonansea, bien sûr, mais j'aime bien aussi Valentina Cernoia et Cristiana Girelli, leur attaquante, qui est capable de marquer à tout moment."

"Ça va être un match intéressant à regarder. C'est un style de jeu qui nous convient, ça aime jouer au ballon. Autant face à des équipes comme l'Islande, c'est difficile de mettre notre place en place parce que c'est surtout un combat physique, là ça va être la bagarre pour avoir la possession du ballon. À nous, quand on l'aura dans les pieds, de l'utiliser du mieux possible."