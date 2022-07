EN DIRECT - Angleterre-Autriche : coup d'envoi pour l'Euro 2022

"Football is coming home". Repoussé d'un an, en raison de la pandémie de Covid et du report en conséquence du championnat d'Europe des nations masculin et des Jeux olympiques de Tokyo, l'Euro s'ouvre, mercredi 6 juillet, en Angleterre. Un an après leurs homologues masculins, battus en finale par l'Italie (1-1, 3 tab à 2), à Wembley, les Three Lionesses rêvent d'une autre fin pour s'offrir le premier titre de leur histoire. Chez elles, fortes d'une ferveur populaire inédite, les joueuses de Sarina Wiegman, titrée avec les Pays-Bas en 2017, vont donner le coup d'envoi d'un tournoi plus ouvert et indécis que jamais.

C'est à Old Trafford, la mythique antre de Manchester United, à guichets fermés pour l'occasion (74.000 places, un nouveau record pour la compétition), que va avoir lieu le match d'ouverture. Placées parmi les grandes favorites, en tant que pays hôte, les Anglaises, demi-finalistes du dernier Euro et des deux dernières Coupes du monde, devront assumer leur statut face à l'Autriche, demi-finaliste surprise en 2017 (dès 20h45, en direct sur TMC et en live commenté sur TF1info). "On veut juste que ça démarre !", s'est exclamée la sélectionneuse anglaise. "C'est vraiment incroyable, excitant (...). Je n'en peux plus d'attendre."