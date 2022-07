Euro 2022 : toujours pas remise du Covid-19, l'Allemande Klara Bühl forfait pour la finale

La joueuse de 21 ans est l'une des belles surprises du tournoi. Plusieurs fois décisive (1 but, 1 passe décisive), elle s'est également distinguée par ses dribbles, sa capacité de percussion et sa qualité de frappe. L'Allemagne perd donc l'une de ses armes de prédilection, dont le profil explosif aurait pu se révéler précieux face à la défense anglaise (1 seul but encaissé).

"C'est très dur, les joueuses sont émues vis-à-vis de Klara. Mais elles veulent gagner pour elle", a expliqué la sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg, ce samedi, en conférence de presse de veille de match.