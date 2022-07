Euro 2022 : pour les Suédoises, ça ne VAR pas fort

Des cinq buts qui leur ont été refusés, un en particulier reste en travers de la gorge des Blågult. Face à la Suisse, Rebecka Blomqvist a été signalée hors-jeu. Or, sur les images (voir ci-dessous), on peut distinguer que la ligne a été tracée du mauvais côté du ballon. "On ne l'a pas vu sur le coup mais un ancien arbitre suédois (Jonas Eriksson, ndlr) sur un plateau de télévision au pays a démontré que les officiels avaient mal dessiné la ligne de hors-jeu", s'est plaint le sélectionneur suédois Peter Gerhardsson, jugeant d'ailleurs "étrange" que l'Euro féminin ne dispose pas des normes technologiques les plus élevées.