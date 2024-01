Euro 2024 : découvrez toutes les rencontres diffusées sur TF1 (dont la majorité des matchs des Bleus)

Partenaire exclusif de l'équipe de France, TF1 diffusera 12 matchs de l'Euro 2024. Parmi eux, la majorité des rencontres des Bleus de Kylian Mbappé. La révélation de la liste des joueurs par Didier Deschamps sera également diffusée sur notre antenne.

Dans moins de cinq mois, les meilleures sélections européennes se donneront rendez-vous en Allemagne pour donner le coup d'envoi de l'Euro 2024. Partenaire exclusif de l'équipe de France, TF1 diffusera 12 matchs lors de cet événement. Parmi eux, la majorité des rencontres des Bleus, mais aussi la révélation de la liste des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps, et les matchs de préparation de l'équipe de France.

Le match d'ouverture sur TF1

Cette compétition, que les Tricolores n'ont plus remportée depuis près d'un quart de siècle, mais pour laquelle ils figurent parmi les favoris, débutera dès le vendredi 14 juin, avec la cérémonie d'ouverture puis le premier match entre l'Allemagne et l'Écosse, sur TF1. Les Bleus, eux, ne fouleront les pelouses que le lundi 17 juin, à 21h, face à l'Autriche. Ce sera à suivre sur TF1, tout comme le dernier match de la phase de poules, qui s'annonce déjà décisif, face à un barragiste encore à déterminer (mardi 25 juin à 18h).

Viendra ensuite le temps de la phase à élimination directe. Trois huitièmes de finale seront diffusés sur TF1, dont le premier choix. Deux quarts de finale et la meilleure demi-finale seront également à suivre sur notre antenne.

Les matchs de la phase de groupes de l'Euro 2024 diffusés sur TF1 :

- Allemagne-Écosse (match d'ouverture, 14 juin, 21h)

- Serbie-Angleterre (16 juin, 21h)

- Autriche-France (17 juin, 21h)

- Portugal-République Tchèque (18 juin, 21h)

- Croatie-Italie (24 juin, 21h)

- France-barragiste (25 juin, 18h)

Outre toutes ces rencontres diffusées avant et pendant la compétition, TF1 vous proposera tout au long de l'événement des interviews des joueurs de l'équipe de France grâce à des entretiens exclusifs, ainsi que des images au cœur des Bleus. Et dès le mois de mars, les matchs de préparation à Lyon face à l'Allemagne (23 mars, 21h) et à Marseille face au Chili (26 mars, 21h) seront diffusés sur TF1.

L'ensemble de ces affiches seront aussi à suivre sur TF1+. Toute l'actualité de l'équipe de France et de l'Euro 2024 sera disponible sur TF1info.