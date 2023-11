Euro 2024 : l'UEFA dévoile un ballon connecté, nouvel "assistant" pour les arbitres

L'UEFA a présenté, mercredi 15 novembre, le ballon qui sera utilisé sur les terrains lors du prochain Euro, du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. Baptisé "Fussballliebe", ce cuir, le premier connecté de l'histoire, est censé aider les arbitres dans leur processus de décision.

"Fussballliebe". "Amour du football", en allemand. L'UEFA, organisatrice de l'Euro 2024, a dévoilé, mercredi 15 novembre, le ballon Adidas officiel du prochain championnat d'Europe des nations, qui aura lieu en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet. "Fussballliebe est doté de la technologie Adidas Connected Ball pour la première fois lors d'un Euro de l'UEFA", a détaillé dans un communiqué l'instance qui régit le football européen, ce qui en fera le premier cuir connecté de l'histoire.

Cette technologie, qui "une sensation sans précédent des mouvements du ballon", a été conçue pour envoyer des données précises et en temps réel sur le ballon aux arbitres assistants en charge de la VAR. Elle doit ainsi "contribuer au processus de prise de décision", afin de gommer d'éventuelles erreurs d'appréciation et rendre le jeu plus fluide.

"En exploitant les données relatives à la position des joueurs avec une IA (intelligence artificielle, ndlr), cette innovation vient compléter la technologie semi-automatisée de détection de hors-jeu et représente une aide précieuse pour prendre des décisions plus rapides au cours des matchs", a expliqué l'équipementier qui a dessiné ce nouveau ballon. "Développée en étroite collaboration avec Kinexon, la technologie Connected Ball d'Adidas aide également les arbitres assistants vidéo à identifier chaque contact avec le ballon, ce qui réduit le temps passé à résoudre la question des fautes de main et les penalties."