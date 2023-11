Euro 2024 : on vous explique le tirage au sort de la phase de groupes

L'UEFA va procéder, samedi 2 décembre, au très attendu tirage au sort de la phase de poules de l'Euro 2024, qui aura lieu du 14 juin au 14 juillet 2024, en Allemagne. Une cérémonie, retransmise en direct sur TMC, MYTF1 et en live commenté sur TF1info (à partir de 17h55). On vous explique à quoi les Bleus doivent s'attendre.

On va enfin savoir. À sept mois du coup d'envoi de l'Euro 2024, l'UEFA va procéder, samedi 2 décembre (à 17h55, en direct sur TMC et MYTF1), depuis Hambourg, au tirage au sort de la phase de groupes du tournoi, programmé du 14 juin au 14 juillet 2024, en Allemagne. Les 21 équipes qualifiées - sur 24, les trois dernières sélections ne seront connues qu'après les barrages qui se joueront en mars prochain - vont découvrir ce que les fameuses boules leur réservent pour l'été prochain.

Comme lors des derniers Euro, en 2016 et 2021, les 24 équipes vont être réparties en six poules (de A à F) de quatre. Elles seront placées chacune dans l'un des quatre chapeaux (1, 2, 3 et 4), en fonction de leurs résultats lors des qualifications. À titre d'exemple, la France, qui a réussi un quasi sans-faute durant les éliminatoires (7 victoires et 1 nul en 8 matchs), s'est assurée d'être tête de série dans le pot 1. Un chapeau où l'on retrouve aussi l'Allemagne en qualité de pays hôte. L'Italie, pourtant tenante du titre, ne figure que dans le pot 4, où seront affectés les trois vainqueurs des barrages. Les Azzurri paient leur mauvaise campagne qualificative, avec une place à l'Euro arrachée sur le gong grâce à un nul heureux contre l'Ukraine (0-0).

La composition des chapeaux de 1 à 4

Pot 1 : Allemagne (hôte), Portugal, France, Espagne, Belgique, Angleterre

Pot 2 : Hongrie, Turquie, Roumanie, Danemark, Albanie, Autriche

Pot 3 : Pays-Bas, Écosse, Croatie, Slovénie, Slovaquie, Tchéquie

Pot 4 : Italie, Serbie, Suisse, Vainqueur du barrage A, Vainqueur du barrage B, Vainqueur du barrage C

Le principe de ce format : deux nations issues d'un même chapeau ne peuvent pas tomber dans le même groupe. L'idée de l'UEFA est d'éviter que les têtes de série, à savoir les favoris, se rencontrent et s'éliminent entre eux trop tôt.

Dans le détail, quatre équipes vont être versés dans chaque groupe, une provenant de chaque pot. Petite subtilité : si les quatre boules seront tirées, définir les positions pour les poules de B à F (par exemple B1, B2, B3 et B4), il n'y en aura que trois pour composer le groupe A. L'Allemagne occupera la position A1. Le reste sera seulement le fruit du hasard.