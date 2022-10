Euro 2024 : Pays-Bas, Grèce... Le tirage des Bleus pour les qualifications

Les Pays-Bas, justement, n’ont plus perdu depuis plus d’un an et viennent de surclasser la Belgique, la Pologne et le Pays-de-Galles lors de la dernière Ligue des nations. Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe seront directement qualifiés pour l’Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne. L’Irlande, la Grèce et Gibraltar seront les autres adversaires des Français. Gibraltar avait été initialement tiré pour être dans le Groupe A, avec l’Espagne, mais l'équipe de ce territoire britannique ne peut pas jouer contre l’Espagne pour des raisons géopolitiques et ils ont donc terminé dans le groupe B avec l’équipe de France.