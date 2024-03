Les prochains matchs amicaux des Bleus contre l'Allemagne et le Chili à suivre sur TF1

À quelques mois de l'Euro 2024, l'équipe de France affronte l'Allemagne (23 mars) et le Chili (26 mars) en matchs amicaux. Deux rencontres à suivre en direct sur TF1.

C'est bientôt l'heure (du retour) des grands frissons. Un peu plus d'un an après l'échec contre l'Argentine en finale de la Coupe du monde (3-3, 4-2 t.a.b), l'équipe de France s'apprête à remettre le couvert dans une grande compétition, cette fois à l'Euro. Et les Bleus n'ont d'autres objectifs que la victoire finale, eux qui n'ont pas encore réussi à remporter la compétition depuis la prise de fonction de Didier Deschamps. La dernière édition, conclue sur une élimination précoce contre la Suisse dès les huitièmes de finale, a même laissé un goût amer.

Après avoir tranquillement validé leur présence au grand rendez-vous du gratin européen, la bande à Kylian Mbappé dispose encore de trois mois, et d'une poignée de matchs amicaux, pour peaufiner ses automatismes. Cela commence dès ce mois de mars avec une rencontre de prestige contre le rival allemand, le 23 mars (21h) au Groupama Stadium de Lyon, et un duel contre le Chili, le 26 mars à l'Orange Vélodrome de Marseille (21h). Ces deux matchs seront à suivre en direct et en intégralité sur TF1, avec Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu aux commentaires. Saber Desfarges sera, lui, en bord de pelouse.

L'Euro 2024 se déroulera du 14 juin au 14 juillet 2024. Lors de la phase poule, les tricolores croiseront le fer avec les Pays-Bas, l'Autriche et le vainqueur du barrage A (Pologne, Estonie, pays de Galles ou Finlande).