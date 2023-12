Euro 2024 : pourquoi Didier Deschamps n'assistera-t-il pas au tirage au sort ce samedi ?

Qui seront les adversaires des Bleus lors de l'Euro 2024 ? Le tirage au sort prévu ce samedi 2 décembre (17h55 sur TMC, MYTF1 et TF1info) va le déterminer. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, n'y assistera pas. "Il a dû subir une intervention chirurgicale mardi soir", explique la Fédération.

Les Bleus sans leur guide. À six et mois et demi du début de l'Euro 2024 (14 juin-14 juillet), les vice-champions du monde s'apprêtent à être fixés. Ce samedi 2 décembre, à compter de 17h55, l'UEFA organise le tirage au sort de la compétition depuis l'Allemagne (à suivre en direct sur TMC, MYTF1 et en live commenté sur TF1info). Mais contrairement à l'habitude, la délégation française se rendra à l'Elbphilharmonie de Hambourg sans Didier Deschamps.

Dans un article publié ce vendredi sur son site, la Fédération française de football (FFF) annonce que le sélectionneur restera chez lui. "Didier Deschamps, qui souffrait de douleurs dorsales depuis quelques semaines, a dû subir une intervention chirurgicale mardi soir, qui l'empêche de voyager pendant quelques jours", indique la FFF. Son adjoint, Guy Stéphan, sera chargé de le représenter.

Un choix "pas de gaité de cœur"

"Ce n'est pas de gaité de cœur que j'ai renoncé à me rendre au tirage au sort", commente le sélectionneur, prolongé en début d'année à la tête des Bleus jusqu'en 2026. "C'est toujours un moment agréable durant lequel j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec mes homologues, notamment. Mais la sagesse commandait de respecter quelques jours de repos."

Didier Deschamps suivra donc "avec grande attention le tirage au sort à la télévision", sur TMC (canal 10), afin de connaître les trois adversaires des Tricolores, a priori protégés par leur statut de tête de série. L'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille reprendra ensuite le travail, spécifiquement pour "valider le choix de notre camp de base", mais aussi "commencer à étudier dans le détail le jeu de nos futurs adversaires, même si nous les connaissons globalement tous bien".

Le sélectionneur retrouvera les terrains beaucoup plus tard, en mars 2024, pour deux matchs de préparation à l'Euro, organisés à Lyon et à Marseille. Il s'agira du dernier rassemblement avant l'annonce de la liste des joueurs retenus pour la compétition, qui sera dévoilée en mai prochain.